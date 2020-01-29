Наглядова рада "Укрзалізниці" погодила заяву про звільнення глави компанії з посади, в планах Кравцова

Згідно з процедурою, остаточне рішення про зняття Кравцова з посади має ухвалити Кабінет Міністрів України

За даними джерела агентства, наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала два варіанти вирішення: переведення на роботу в Мінінфраструктури (за заявою Кравцова) і розрив контракту з ініціативи наглядової ради. У другому випадку передбачено "значну фінансову компенсацію" за розрив контракту раніше за його закінчення.

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" (УЗ) погодила звільнення глави компанії Євгена Кравцова з посади, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наглядова рада прийняла заяву Кравцова", - зазначило джерело агентства, наголосивши, що рішення було ухвалено за заявою глави УЗ на переведення до Мінінфраструктури.

За даними джерела агентства, наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала два варіанти вирішення: переведення на роботу в Мінінфраструктури (за заявою Кравцова) і розрив контракту з ініціативи наглядової ради.

У другому випадку передбачено "значну фінансову компенсацію" за розрив контракту раніше за його закінчення.

Згідно з процедурою, остаточне рішення про зняття Кравцова з посади має ухвалити Кабінет Міністрів України.

Як повідомлялося, 27 січня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада компанії розгляне питання звільнення Кравцова "найближчим часом", провівши серію засідань з цього питання.

Водночас сам Криклій повідомив, що йому наразі невідомо про охочих прийти на місце глави "УЗ". "Кандидати на цю посаду поки що не відомі", - зазначив він.