Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Наглядова рада "Укрзалізниці" погодила заяву про звільнення глави компанії з посади, в планах Кравцова -

Згідно з процедурою, остаточне рішення про зняття Кравцова з посади має ухвалити Кабінет Міністрів України
За даними джерела агентства, наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала два варіанти вирішення: переведення на роботу в Мінінфраструктури (за заявою Кравцова) і розрив контракту з ініціативи наглядової ради. У другому випадку передбачено "значну фінансову компенсацію" за розрив контракту раніше за його закінчення.
Наглядова рада "Укрзалізниці" погодила заяву про звільнення глави компанії з посади, в планах Кравцова - Євген Кравцов: Фото: blacklist.net.ua

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" (УЗ) погодила звільнення глави компанії Євгена Кравцова з посади, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наглядова рада прийняла заяву Кравцова", - зазначило джерело агентства, наголосивши, що рішення було ухвалено за заявою глави УЗ на переведення до Мінінфраструктури.

За даними джерела агентства, наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала два варіанти вирішення: переведення на роботу в Мінінфраструктури (за заявою Кравцова) і розрив контракту з ініціативи наглядової ради.

У другому випадку передбачено "значну фінансову компенсацію" за розрив контракту раніше за його закінчення.

Згідно з процедурою, остаточне рішення про зняття Кравцова з посади має ухвалити Кабінет Міністрів України.

Як повідомлялося, 27 січня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада компанії розгляне питання звільнення Кравцова "найближчим часом", провівши серію засідань з цього питання.

Водночас сам Криклій повідомив, що йому наразі невідомо про охочих прийти на місце глави "УЗ". "Кандидати на цю посаду поки що не відомі", - зазначив він.

Нагадаємо, що голова правління УЗ припиняє контракт із компанією
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 01 2020 12:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.