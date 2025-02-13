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Намагання США домовитися про мир з рф "не є зрадою" українських військових – очільник Пентагону

13 лютого 2025, 13:30
Намагання США домовитися про мир з рф
Фото: afp.com
Піт Хегсет додав, що зараз лише Трамп "може акумулювати сили, щоб встановити мир".
Спроби США домовитися про мир між Україною та Росією "безумовно, не є зрадою" українських військових, які воювали проти москви останні три роки.
 
Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хегсет, пише BBC.
 
Хегсет наголошує, що Штати взяли на себе “неймовірні зобов’язання” перед НАТО, додаючи, що жодна країна не має більшої відданості місії в Україні, ніж США.
 
Він додає, що США інвестували понад 300 мільярдів доларів у стабілізацію лінії фронту після агресії росії.
 
Хегсет додав, що світу “пощастило” мати президента Трампа, і що зараз лише він “може акумулювати сили, щоб встановити мир”.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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