Намиста, браслети та шпильки: у Швеції випадково знайшли скарб, якому приблизно 2500 років
Чоловік знайшов загалом 50 предметів: від браслетів і сережок до шпильок для одягу, повідомляє "Громадське". Датовані вони 750-500 роками до нашої ери.
За словами археологів, шанси виявити такий скарб у лісі були мізерними, бо стародавні племена зазвичай робили жертвоприношення на берегах річок.
Учені гадають, що скарб випадково розрили тварини. Карлсон розповів, що помітив металевий відблиск, коли працював із картами. Спочатку він вирішив, що це сучасні прикраси, зроблені під старовину, оскільки предмети були в чудовому стані.
Але потім, як пише місцева газета Goteborgs-Posten, він усе-таки вирішив розповісти про знахідку місцевому археологу.
Фахівці в автентичності цих предметів уже не сумніваються. Кажуть, що, ймовірно, скарб залишили в лісі навмисно, як дар або жертвоприношення, щоб задобрити богів, або як "інвестицію" в загробне життя.
За словами професора Гетеборзького університету Йохана Лінга, усі знайдені предмети прекрасно збереглися. Більшість із них, імовірно, належали жінці або жінкам, які мали високий статус у суспільстві.
Зараз на місці, де Карлсон виявив скарб, працює група професійних археологів, які сподіваються знайти там нові предмети.
Що тепер буде зі скарбом?
За законами Швеції, кожен, хто виявить такі старожитності, зобов'язаний повідомити про це поліції або місцевій владі, оскільки вони вважаються державною власністю.
Після цього Рада з національних надбань Швеції вирішує, чи нагороджувати людину, яка знайшла скарб, і як саме.
"Отримати нагороду було б приємно, але для мене це не так важливо. Просто приємно було доторкнутися до історії. Адже ми дуже мало знаємо про цей період, тому що в нас немає письмових джерел", - каже Карлсон.
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