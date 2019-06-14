Напад на журналістів порталу "Стопкор", правоохоронці почали розслідування

Правоохоронці не називають імені кандидата у нардепи, однак інформаційний портал "Стопкор" повідомляє, що йдеться про Бориса Приходько

У Чернігівській області затримали чоловіка, який напав на журналістів під час зустрічі кандидата у депутати Верховної Ради з прихильниками.

Правоохоронці встановили, що 13 червня у Прилуках журналісти намагалися потрапити на публічний захід, де кандидат у депутати зустрічався з громадськістю, повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Правоохоронці не називають імені кандидата у нардепи, однак інформаційний портал "Стопкор" повідомляє, що йдеться про Бориса Приходько. Він - колишній заступник глави Національного банку.

"Співробітники одного з центральних телеканалів прибули на зустріч, адже хотіли перевірити наявну у них інформацію щодо підкупу виборців на даному заході. В цей час один з прибічників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність та спричинив їм тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні поліції.

Відзначається, що після інциденту 52-річний прилучанин забарикадувався у себе вдома та певний час не впускав поліцію, а коли правоохоронці пригрозили обшуком, чоловік відкрив двері.

Після затримання чоловік поскаржився на погане самопочуття і його госпіталізували.



Фото:"Стопкор"

Правоохоронці зазначили, що наразі він перебуває у медичному закладі під охороною.

За фактом побиття двох журналістів поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345-1 ККУ (погроза або насильство щодо журналіста).



Фото:"Стопкор"

Злочин карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Також у поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 160 ККУ (підкуп виборця).

Нагадаємо, що телеоператор "24 каналу" Вадим Макарюк, який постраждав під час сутичок на харківському ринку "Барабашово", перебуває у важкому стані в реанімації.