Напад у Відні здійснив 20-річний прихильник "Ісламської держави", який відсидів термін за тероризм

Теракт у Відні, внаслідок якого загинули чотири людини, здійснив 20-річний Фейзулла К.

Хлопець громадянин Австрії та Північної Македонії, засуджений в Австрії за участь у діяльності терористичної організації.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Австрії, повідомляє "Громадське" з посиланням на видання Kronen Zeitung.

У квітні 2019 року його засудили до 22 місяців тюремного ув'язнення за те, що хлопець збирався виїхати до Сирії та приєднатися до терористів «Ісламської держави». У грудні 2019 го його звільнили умовно-достроково.

Поліція провела 15 обшуків серед тих, хто знав терориста, кілька людей заарештували. За даними поліції, під час теракту у Відні 2 листопада Фейзулла був озброєний довгоствольною зброєю (Kronen Zeitung пише про автомат Калашникова), пістолетом і мачете. Крім того, у нього був муляж пояса з вибухівкою.

Що сталося у Відні?

Там ввечері 2 листопада відбувся напад на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників. Міністерство внутрішніх справ говорить про можливий теракт.

Зловмисники вступили в перестрілку з правоохоронцями.

Поліція підтвердила інформацію про кількох озброєних зловмисників. За словами очевидців, вогонь відкривали з рушниці. Також у місті було чутно вибух. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту.

Від теракту загинули чотири людини серед мирних громадян (двоє чоловіків та двоє жінок) та один зі зловмисників, якого напередодні застрелили правоохоронці.

Джихадисти (прибічники "Ісламської держави", які асоціюються зі збройною боротьбою) взяли на себе відповідальність за напади у Відні. Вони заявили, що атаки у Відні стали "платою за участь Австрії" в очолюваній США коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".

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