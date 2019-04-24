Нападники на Гандзюк пішли на угоду зі слідством і дали викривальні покази, - ГПУ
"4 квітня 2018 року ці п'ятеро підозрюваних осіб звернулися із заявами до процесуального керівника про укладання угод про визнання винуватості", - розповів 24 квітня "Українській правді" речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.
"Вони беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів, надали правдиві, послідовні та повні покази про події, у тому числі й викривальні покази щодо своєї участі у злочині, а також участі у ньому інших осіб", – каже речник ГПУ.
За словами Лисенка, встановивши наявність достатніх доказів та підстав, згаданим співучасникам злочину було змінено раніше повідомлені підозри на ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою –ред.) , ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).
Санкція статті про завдання тяжких ушкоджень передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.
На уточнююче запитання, чи були пред’явлені нові підозри після викривальних показів ймовірних виконавців речник ГПУ відповів, що іншою додатковою інформацією щодо цього кримінального провадження не володіє.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.
31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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