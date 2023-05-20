Напередодні другого туру виборів Ердоган зробив заяву про "особливі стосунки" з росією – CNN

Чинний президент Туреччини вважає, що країни Заходу дотримуються не дуже збалансованого підходу до росії.

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара має позитивні відносини з країною-агресоркою росією і санкції проти москви запроваджувати не збирається.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN за тиждень до другого туру виборів.

"росія і Туреччина корисні одна одній в усіх можливих сферах", - сказав.

За словами Ердогана, його власні "особливі стосунки" з президентом-диктатором рф владіміром путіним поглиблюються. Турецький лідер висловив думку про те, що зараз Захід потребує "дуже збалансованого підходу" до такої країни, як росія.



Президент Туреччини також вкотре наголосив, що країна не впроваджуватиме санкційні обмеження проти рф.

"Ми не на тому етапі щодо запровадження санкції проти росії, як це зробив Захід. Ми не зв’язані санкціями Заходу. Ми сильна держава і маємо позитивні відносини з росією", - висловився Ердоган.

До слова, згадав чинний глава Туреччини і подовження "зернової угоди". З його слів, "це стало можливим завдяки нашим особливим стосункам із президентом путіним".

Як повідомлялося, другий тур президентських виборів у Туреччині відбудеться 28 травня. У першому - Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%.