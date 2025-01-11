Напередодні повернення Трампа на посаду Україна і росія борються за Курськ – WP

Постійна увага Києва до Курська показує, наскільки важливим для України є утримання російської землі, особливо якщо Трамп штовхне обидві сторони за стіл переговорів.

Якщо ЗСУ відступлять з Курської області, 60 тисяч військових зс рф почнуть масштабний наступ на Україну і займуть ще більше територій.

Про це йдеться в матеріалі американської газети Washington Post.

За дев’ять днів до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа росія та Україна ведуть напружену боротьбу за контроль над частиною Курської області рф, яка, як очікується, стане ключовим пунктом переговорів у мирних переговорах, які Трамп обіцяв провести.

Українські війська розпочали контратаку в регіоні минулих вихідних, намагаючись повернути частину території, яку вони спочатку захопили минулого літа, а потім втратили — а глава офісу президента Володимира Зеленського хвалився в соціальних мережах, що кремль "отримує те, на що заслуговує".

Напад стався після того, як минулого місяця москва почала надсилати тисячі північнокорейських військових у бій під Курськом, використовуючи їх у тому, що українські війська описали як хвилі гарматного м’яса.

Проте майже через тиждень нової операції під Курськом, здається, не було досягнуто прогресу: Україна досягла дуже скромних успіхів на деяких ділянках, але росія стабільно просувається лівим флангом і бере полонених.

Україна зберігає опору в регіоні з серпня, але постійно втрачає територію, оскільки рф, маючи намір повернути її, зосереджує там інтенсивну вогонь.

"Це були важкі дні", – написав у повідомленні український військовий, який перебуває в регіоні, розповідаючи про перші дні контратаки на умовах анонімності через делікатність операції. "росіяни атакували з різних напрямків одночасно. Деякі з них їм вдалося. … Вони перетнули кордон в кількох точках, але нам вдалося відбити позиції".

Останніми днями російські військові блогери повідомили, що російським військам вдалося повернути територію під Курськом. "Залізний наступ неможливо зупинити", – написав один з каналів. Журналіст державного ЗМІ та військовий блогер Андрій Руденко написав у Telegram, що наступ України "з тріском провалився". Також блогери опублікували кадри взятих у полон українських військових.

Постійна зосередженість України на Курську свідчить про те, наскільки важливим для Києва є утримання цієї території, особливо враховуючи, що майбутній прихід Трампа може посилити тиск на обидві сторони, щоб сісти за стіл переговорів. Українські офіційні особи також попередили, що якщо їхні війська відступлять через кордон, 60 000 військових, які, за словами Києва, розгорнула росія, слідуватимуть за ними в Україну та займуть більше території.

Серпневе вторгнення під Курськом знаменує єдине чітке просування України на полі бою за минулий рік, що робить його ще більш важливим для України.

"Для України є чіткий стимул намагатися утримати Курськ якомога довше, тому має сенс проводити невеликі операції, щоб покращити свої позиції, щоб вони могли утримувати його довше… і спробувати продемонструвати, що у них все ще є наступальні можливості у цій війні", – сказав військовий аналітик Центру військово-морського аналізу штату Вірджинія Майкл Кофман.

Тим часом армія рф прагне повернути собі цю територію, але все ще зберігає значну частину своєї військової могутності на сході України, де цього тижня російські сили заявили, що захопили українське місто Курахове.

Українські офіційні особи спростували ці дані та назвали бій триваючим.

З наближенням інавгурації Трампа москва, яка має перевагу в людській силі і ресурсах, має менше причин, ніж Україна, сприймати його вступ на посаду як момент, який змінить правила гри.