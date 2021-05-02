Нардеп від "Слуги народу" задекларував майже 2 млн грн виграшу від шести фірм
Так, згідно з оприлюдненою інформацією, Павлюк 26 січня отримав виграш від фірм "АйЛОТ"(446 тис. 858 грн), "Західний трейд" (249 тис. грн), "Київський трейд" (373 тис. грн), "Дніпровський трейд" (249 тис. грн), "Прикарпатський трейд" (373 тис. грн) і "Подільський трейд" (249 тис. грн). Як вид цього доходу в декларації зазначена виплата частини виграшу, пише "Інтерфакс-Україна".
Водночас, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із видів діяльності фірми "АйЛОТ" зазначена "організація азартних ігор", а п'яти інших - "організація інших видів відпочинку та розваг".
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