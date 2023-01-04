Нардепи "Батьківщини" і "Слуги народу" не хочуть позбавляти повноважень обранців від ОПзЖ - "ЧЕСНО"

Майже 70 народних депутатів відмовились ставити підписи під зверненням до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій на кшталт "Опозиційна платформа — За життя".

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО" з посиланням на депутата з фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Фракція "Батьківщина" майже в повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту. Дунда каже, що члени фракції послалися на рішення Юлії Тимошенко.

Проти також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його заступники, заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко та низка депутатів від СН: Олена Шуляк, Андрій Герус, Микита Потураєв, Микола Тищенко, Максим Бужанський, Андрій Мотовиловець, Олександр Трухін. Загалом звернення відмовилися підписати 43 нардепи цієї фракції.

Від "Європейської солідарності" Петра Порошенка підписи не поставив Володимир Вʼятрович. "Конституція дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік", — пояснив він своє рішення.

Збір підписів продовжується. Наразі є 96 підписів зі 150 необхідних. Найбільший відсоток голосів дали фракції "ЄС" і "Голос".