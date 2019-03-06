"Народний фронт" звертається до КС винести рішення щодо розпуску ВР до 21 липня, - ВІДЕО

"Ми вважаємо, що юридичних підстав для розпуску парламенту не існує"

Фракція "Народний фронт" звертається до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшення розгляду питання щодо визнання неконституційним указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Максим Бурбак під час Погоджувальної ради нагадав, що 24 травня депутати "Народного фронту" подали до Конституційного Суду України подання за підписом 62 осіб про визнання неконституційним указ Президента про розпуск парламенту.

"Ми вважаємо, що юридичних підстав для розпуску парламенту не існує. Конституційний Суд за поданням народних депутатів вже відкрив провадження щодо неконституційності розпуску Верховної Ради. Ми звертаємось до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшену процедуру розгляду цього питання. Маємо отримати законний висновок від КС до 21 липня", - сказав Максим Бурбак.

"Наголошу, ми будемо всіма правовими способами доводити, що розпуск парламенту не має законних підстав. Що Президент починає свою роботу з порушення Конституції. І це поганий початок для всіх, для країни", - підкреслив керівник фракції.