ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗапуск космічного корабля Crew Dragon від SpaceX з першим туристичним екіпажем компанії Axiom Space в рамках місії Axiom-1 на Міжнародну космічну станцію планується здійснити 28 лютого 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA оголосило нову дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС
Як повідомлялося, раніше планувалося здійснити цей запуск 21 лютого 2022 року
Фото: NASA
Про це повідомляється на сайті NASA.
NASA та його міжнародні партнери схвалили склад екіпажу Axiom Mission 1. Серед них - астронавт Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець з нерухомості та технологій Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Паті та колишній ізраїльський пілот-винищувач і бізнесмен Ейтан Стіббе.
Фото: Axiom Space
Як повідомлялося, раніше планувалося здійснити цей запуск 21 лютого 2022 року.
NASA уклало угоду з американською приватною космічною компанією Axiom Space щодо здійснення першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції. Триватиме місія 8 днів не враховуючи відправлення та повернення.
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21 12 2021 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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