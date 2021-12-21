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NASA оголосило нову дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС

Як повідомлялося, раніше планувалося здійснити цей запуск 21 лютого 2022 року
Запуск космічного корабля Crew Dragon від SpaceX з першим туристичним екіпажем компанії Axiom Space в рамках місії Axiom-1 на Міжнародну космічну станцію планується здійснити 28 лютого 2022 року.
NASA оголосило нову дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС Фото: NASA
Про це повідомляється на сайті NASA. 
 
NASA та його міжнародні партнери схвалили склад екіпажу Axiom Mission 1. Серед них - астронавт Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець з нерухомості та технологій Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Паті та колишній ізраїльський пілот-винищувач і бізнесмен Ейтан Стіббе.
 
Фото: Axiom Space
 
Як повідомлялося, раніше планувалося здійснити цей запуск 21 лютого 2022 року.
 
NASA уклало угоду з американською приватною космічною компанією Axiom Space щодо здійснення першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції. Триватиме місія 8 днів не враховуючи відправлення та повернення.
 
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21 12 2021 10:55
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