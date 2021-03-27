NASA оцінило ризик зіткнення найбільш небезпечного астероїда із Землею в найближчі 100 років

Фахівці космічного агентства NASA визначили, що загрози, яка походить від найбільш небезпечного для Землі астероїда Апофіс, виявленого у 2004 році, поки що немає.

Коли у 2014 році вчені виявили Апофіс, у них була версія, що його зіткнення з планетою станеться у 2029 або 2036 році, повідомляє "Громадське". Однак вони виключили таку можливість, підрахувавши, що 13 квітня 2029 року астероїд пролетить на відстані 37,6 тисячі кілометрів від центру Землі.

Пізніше науковці виключили потенційний ризик зіткнення Апофіса з Землею й у 2036 році. Однак згодом вчені заявили про можливість зіткнення астероїда з Землею у 2068 році.

Проте 5 березня вони провели дослідження, коли Апофіс зробив черговий політ на відстані 17 млн ​​км від Землі (що в 44 рази більше, ніж відстань до Місяця). З’ясувалося, що будь-яку можливість зіткнення у 2068 році й набагато пізніше можна наразі з упевненістю виключити.

"Наші розрахунки не показують жодного ризику зіткнення, принаймні в найближчі 100 років. Тому тепер ми можемо видалити Апофіс зі списку ризиків", - заявив представник центру вивчення навколоземних об'єктів NASA Давид Фарноккіа.

Він додає, що завдяки недавнім оптичним спостереженням і додатковим устаткуванням радіолокації спостереженнями невизначеність орбіти Апофіса зменшилася з сотень кілометрів до декількох кілометрів за прогнозами на 2029 рік.

Нагадаємо, що вчені зробили крок до розуміння еволюції Землі - знайшли органіку в астероїді