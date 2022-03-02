NASA перенесло запуск на Місяць місії Artemis 1
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням у блозі NASA.
"Команди виконують операції крок за кроком, щоб переконатися, що інтегрована система готова до безпечного запуску місії Artemis 1. NASA розглядає можливості запуску у квітні та травні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більш точну дату поки не оголошують. Перенесення графіку пов'язане з тим, що фахівцям потрібно провести додаткову підготовку космічного корабля до польоту.
Раніше повідомлялося, що запуск запланований на лютий 2022 року.
Artemis 1 або Exploration Mission 1 - згідно із програмою NASA Artemis, це другий запланований безпілотний політ космічного корабля (КК) Оріон, що буде запускатися ракетою SLS, яка використовуватиметься вперше.
Очікується, що КК пробуде у космосі три тижні, включно із шістьма днями на ретроградній навколомісячній орбіті. Artemis 1 призначена для демонстрації можливостей інтегрованих систем Оріона для наступних пілотованих місій, а також для випробування термоізоляції корабля протягом високошвидкісного (11 км/с) входження в атмосферу під час повернення на Землю.
Наступна місія Artemis 2 може відбутися у 2022 чи 2023 роках.
Нагадаємо, що китайські вчені виявили воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю місією Chang’E-5 у грудні 2020 року.
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