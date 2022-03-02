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NASA перенесло запуск на Місяць місії Artemis 1

Раніше повідомлялося, що запуск запланований на лютий 2022 року
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оголосило про перенесення першого непілотованого польоту ракети-носія Space Launch System (SLS) та модуля Оріон до орбіти Місяця, запланованих в рамках місії Artemis 1, на квітень-травень цього року.
NASA перенесло запуск на Місяць місії Artemis 1 Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням у блозі NASA.

"Команди виконують операції крок за кроком, щоб переконатися, що інтегрована система готова до безпечного запуску місії Artemis 1. NASA розглядає можливості запуску у квітні та травні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більш точну дату поки не оголошують. Перенесення графіку пов'язане з тим, що фахівцям потрібно провести додаткову підготовку космічного корабля до польоту.

Раніше повідомлялося, що запуск запланований на лютий 2022 року.

Artemis 1 або Exploration Mission 1 - згідно із програмою NASA Artemis, це другий запланований безпілотний політ космічного корабля (КК) Оріон, що буде запускатися ракетою SLS, яка використовуватиметься вперше.

Очікується, що КК пробуде у космосі три тижні, включно із шістьма днями на ретроградній навколомісячній орбіті. Artemis 1 призначена для демонстрації можливостей інтегрованих систем Оріона для наступних пілотованих місій, а також для випробування термоізоляції корабля протягом високошвидкісного (11 км/с) входження в атмосферу під час повернення на Землю.

Наступна місія Artemis 2 може відбутися у 2022 чи 2023 роках.

Нагадаємо, що китайські вчені виявили воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю місією Chang’E-5 у грудні 2020 року.

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03 02 2022 16:30
ТЕГИ: місяць, NASA
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