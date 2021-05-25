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NASA створює "Обсерваторію системи Землі" для боротьби зі змінами клімату

Завдяки Обсерваторії системи Землі (Earth System Observatory) кожен супутник буде розроблений унікальним чином, щоб доповнити інші під час спільної роботи над створенням цілісного тривимірного вигляду Землі – від ґрунту до атмосфери
Американське аерокосмічне агентство NASA створює "Обсерваторію системи Землі", яка стежитиме за кліматичними змінами, а також стихійними явищами - з метою керування ризиками.
NASA створює "Обсерваторію системи Землі" для боротьби зі змінами клімату Фото: astroosvita.kiev.ua
"Завдяки Обсерваторії системи Землі (Earth System Observatory) кожен супутник буде розроблений унікальним чином, щоб доповнити інші під час спільної роботи над створенням цілісного тривимірного вигляду Землі – від ґрунту до атмосфери", - зазначається в повідомленні на сайті NASA.
 
Як пояснили в NASA, це принесе практичну користь у справі пом’якшення наслідків стихійних лих, у боротьбі з лісовими пожежами та вдосконаленні сільськогосподарських процесів у реальному часі.
 
За словами керівника NASA Білла Нельсона, "Обсерваторія системи Землі" дасть світові безпрецедентне розуміння кліматичної системи нашої планети та озброїть науковців даними нового покоління, життєво важливими для пом'якшення глобальних змін клімату.
 
Як повідомляється, на нинішньому етапі NASA планує взаємодію з Індійською організацією космічних досліджень (ISRO), щоб об'єднати два різні типи радіолокаційних систем для вивчення змін на поверхні Землі з роздільною здатністю близько одного сантиметра. Це буде використано, зокрема, для дослідження змін у льодовому покрові планети, виникнення стихійних лих, наприклад, землетрусів, вивержень вулканів та зсувів ґрунту.
 
Це може допомогти у процесі прийняття рішень задля реагування на небезпеку таких явищ, додають у NASA.
 
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25 05 2021 10:53
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