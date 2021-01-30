NASA та SpaceX планують запустити наступного корабля Crew Dragon до МКС не раніше 20 квітня

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon-2 в рамках комерційної пілотованої програми NASA буде здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді

Наступний космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту відправиться на Міжнародну космічну станцію (МКС) не раніше 20 квітня.

До складу екіпажу Crew Dragon-2 увійшли представники відразу трьох космічних агентств - астронавти NASA Меган Макартур (командир корабля) і Шейн Кімбро (пілот), астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде, повідомляє "Інтерфак-Україна".

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon-2 в рамках комерційної пілотованої програми NASA буде здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Екіпаж корабля працюватиме на МКС кілька місяців у складі загального екіпажу станції з семи осіб.

Деякий час астронавти Crew Dragon-2 перебуватимуть на МКС одночасно з екіпажем корабля Crew Dragon-1, який зараз працює на станції і також складається з чотирьох осіб.

Повернення корабля Crew Dragon-1 планується на кінець квітня - початок травня. Що стосується Crew Dragon-2, то він повернеться на Землю восени.

Тим часом, NASA і SpaceX уже готують політ до МКС корабля Crew Dragon-3 (на осінь).

Наразі екіпаж МКС складається з її командира Сергія Рижикова, космонавта Сергія Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кетлін Рубінс, а також прибулих 17 листопада 2020 року на станцію на новітньому американському пілотованому кораблі Crew Dragon компанії SpaceX американських астронавтів Майкла Гопкінса, Віктора Гловера, Шеннона Вокера й астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соічі Ногучі.

Нагадаємо, що американська аерокосмічна приватна компанія Axiom Space оголосила список перших трьох туристів, які полетять на кораблі Crew Dragon, виробництва компанії Ілона Маска, на Міжнародну космічну станцію.