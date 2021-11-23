NASA вдарить по астероїду, який пролітатиме біля Землі, але не загрожуватиме людству. Навіщо?

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) у 2022 році завдасть удару по астероїду, який пролітатиме порівняно близько від Землі.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Громадське".

Це буде перша спроба людства втрутитися у гравітаційне курсування космічних тіл Сонячної системи. Метою такого випробування буде тестування системи захисту планети у разі реальної загрози.

Місія стартує 24 листопада із запуску космічного корабля вагою 610 кілограмів, який має врізатися в астероїд. Він попрямує до безпечної для Землі пари астероїдів під назвами Діморфос та Дідімос. Розмір першого становить 163 метри, другого - 780 метрів. Діморфос обертається довкола Дідімоса.

Ці астероїди обертаються довкола Сонця та пролітають порівняно близько до Землі. Зрештою, у період між 26 вересня та 1 жовтня 2022 року космічний корабель має врізатися в астероїд Діморфос. Тоді він перебуватиме приблизно за 11 мільйонів кілометрів від нашої планети.

Приблизно за 10 днів до цього від космічного корабля від'єднається мініатюрний супутник, який транслюватиме момент удару на Землю. Дослідники очікують, що це зіткнення зменшить швидкість астероїда на 1% та сповільнить період його обертання довкола Дідімоса на декілька хвилин.

А вже у листопаді 2024 року космічний корабель Європейського космічного агентства відвідає ці два астероїди та проаналізує, чи справді змінився курс Діморфоса.

Чому це важливо?

На нашу планету часто летять дрібні уламки, але більшість із них згоряють задовго до падіння на поверхню. Проте час від часу порівняно більші частини небесних тіл усе-таки дістаються Землі.

Приблизно 66 мільйонів років тому одне таке зіткнення призвело до вимирання динозаврів. Тоді падіння небесного тіла спричинило викидання великої кількості пилу та сміття у верхні шари атмосфери, які закрили шлях для сонячних променів.

Для цього науковці й захотіли випробувати спосіб змінювати курс небесних тіл - щоб контролювати їхнє ймовірне падіння на Землю.

Нагадаємо, що у Британії виявили частину рідкісного метеориту. Майже 300-грамову частину метеориту знайшли у графстві Глостершир, що на південному заході Англії.