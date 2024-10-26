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NASA закликає розслідувати інформацію про те, що Маск і путін регулярно спілкувалися – CNN

26 жовтня 2024, 18:34
NASA закликає розслідувати інформацію про те, що Маск і путін регулярно спілкувалися – CNN
Фото: з вільного доступу
Глава агентства не впевнений у правдивості цієї історії.

Глава NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію видання The Wall Street Journal щодо того, що засновник SpaceX Ілон Макс постійно спілкується із російським президентом путіним з кінця 2022 року. 

Про це повідомляє телеканал CNN.

Звіт про те, що Маск обговорював з путіним "особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість", викликало занепокоєння через національну безпеку тому, що відносини SpaceX з NASA і американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної урядової інформації та розвідданих США.

"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я думаю, що її слід розслідувати. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії були численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема, у NASA, Міністерства оборони, деяких розвідувальних служб", - сказав глава агенства. 

Чиновників, який знайомий з цим питанням, розказва CNN, що ще минулого року американські посадовці були занепокоєні щодо стосунків Маска з росією, проте розвідувальне співтовариство США остерігається вивчати такі взаємодії, адже Маск є американцем. 

Вчора, 25 жовтня, стало відомо, що Ілон Маск веде регулярні переговори з путіним з кінця 2022 року.

 

Володимир ПутінNASAІлон Маск

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