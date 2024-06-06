Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Населення росії зменшується вже декілька років, а війна в Україні ще більше ускладнила ситуацію – WSJ

06 червня 2024, 21:10
Населення росії зменшується вже декілька років, а війна в Україні ще більше ускладнила ситуацію – WSJ
Фото: tsn.ua
На Заході підтверджують загибель в Україні щонайменше 150 тисяч мобілізованих росіян. Окрім втрат на полі бою по населенню вдарила й масова еміграція.

Президент владімір путін посилив демографічну кризу в росії, розпочавши повномасштабний напад на Україну.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Повідомляється, що населення країни-агресорки скорочується вже багато років, але розв’язана в Україні війна погіршила ситуацію. Захід підтверджує загибель щонайменше 150 тисяч росіян на фронті.

Сам Путін назвав підвищення народжуваності національним пріоритетом. Він оголосив "рік сім’ї" та запровадив субсидії для багатодітних батьків.

Повідомляється, що найбільший приріст населення рф збігається з роком анексії Криму. Експерт Ніколас Еберштадт назвав окупацію "найуспішнішою демографічною програмою кремля".

За підрахунками аналітиків, з початку повномасштабної війни в Україні до липня 2023 року росію залишили приблизно 920 тисяч громадян. Багато хто з них — освічені професіонали у різних галузях. За офіційною статистикою у 2022 році з рф виїхали приблизно 668 тисяч росіян (антирекорд з 1992 року), а у 2023 році — ще приблизно 450 тисяч.

"Наслідки цього очевидні у нестачі робочої сили для забезпечення потреб на полі бою. путін переорієнтував більшу частину економіки на виробництво танків, ракет і мінометів. Минулого року він казав, що військове виробництво гальмує брак спеціалістів", — зазначили у ЗМІ.

Демографи прогнозують, що розв’язана в Україні війна може спровокувати у рф "смерті від відчаю", наприклад внаслідок алкоголізму. У 2022 році сам Путін заявляв, що загибель на фронті почесніша за смерть від алкоголізму.

Водночас за даними статистики за 2023 рік в росії народилося приблизно 1,26 мільйона дітей. Журналісти наголосили, що це — найменший показник за останні 20 років.

У тимчасово окупованому Криму та у кількох регіонах рф у приватних клініках припинили робити аборти. Повідомляється, що про це потурбувалась влада. Окрім того, Держдума рф розглядає можливість повної заборони проведення абортів приватними лікарями, а сам путін назвав аборти "актуальною проблемою".

демографіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Політика
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Переклад iPress – 05 червня 2024, 09:06
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється