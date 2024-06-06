Населення росії зменшується вже декілька років, а війна в Україні ще більше ускладнила ситуацію – WSJ

На Заході підтверджують загибель в Україні щонайменше 150 тисяч мобілізованих росіян. Окрім втрат на полі бою по населенню вдарила й масова еміграція.

Президент владімір путін посилив демографічну кризу в росії, розпочавши повномасштабний напад на Україну.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Повідомляється, що населення країни-агресорки скорочується вже багато років, але розв’язана в Україні війна погіршила ситуацію. Захід підтверджує загибель щонайменше 150 тисяч росіян на фронті.

Сам Путін назвав підвищення народжуваності національним пріоритетом. Він оголосив "рік сім’ї" та запровадив субсидії для багатодітних батьків.

Повідомляється, що найбільший приріст населення рф збігається з роком анексії Криму. Експерт Ніколас Еберштадт назвав окупацію "найуспішнішою демографічною програмою кремля".

За підрахунками аналітиків, з початку повномасштабної війни в Україні до липня 2023 року росію залишили приблизно 920 тисяч громадян. Багато хто з них — освічені професіонали у різних галузях. За офіційною статистикою у 2022 році з рф виїхали приблизно 668 тисяч росіян (антирекорд з 1992 року), а у 2023 році — ще приблизно 450 тисяч.

"Наслідки цього очевидні у нестачі робочої сили для забезпечення потреб на полі бою. путін переорієнтував більшу частину економіки на виробництво танків, ракет і мінометів. Минулого року він казав, що військове виробництво гальмує брак спеціалістів", — зазначили у ЗМІ.

Демографи прогнозують, що розв’язана в Україні війна може спровокувати у рф "смерті від відчаю", наприклад внаслідок алкоголізму. У 2022 році сам Путін заявляв, що загибель на фронті почесніша за смерть від алкоголізму.

Водночас за даними статистики за 2023 рік в росії народилося приблизно 1,26 мільйона дітей. Журналісти наголосили, що це — найменший показник за останні 20 років.

У тимчасово окупованому Криму та у кількох регіонах рф у приватних клініках припинили робити аборти. Повідомляється, що про це потурбувалась влада. Окрім того, Держдума рф розглядає можливість повної заборони проведення абортів приватними лікарями, а сам путін назвав аборти "актуальною проблемою".