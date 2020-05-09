БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит в гривні під 7% річних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наша мета, щоб кожен український підприємець міг отримати кредит менш ніж під 7% — Шмигаль
"Наша мета — це кредитування в гривні в середньому під 7%"
Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал
Про це передає Урядовий портал, передає Економічна правда.
Прем'єр зазначив, що наразі в Україні можна взяти іпотеку під 10%.
"Наша мета — це кредитування в гривні в середньому під 7%", - підкреслив він.
За його словами, основними напрямками фінансової стратегії уряду є: залучення внутрішніх ресурсів, розвиток власного ринку та продовження співпраці з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що має бути створений фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб, а також, що це пріоритет у роботі уряду.
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