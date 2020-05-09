Наша мета, щоб кожен український підприємець міг отримати кредит менш ніж під 7% — Шмигаль "Наша мета — це кредитування в гривні в середньому під 7%"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит в гривні під 7% річних.

Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

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