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ПОЛІТИКА

Наші основні сили ще не залучені до бойових дій – Сирський в інтерв'ю для The Guardian

23 червня 2023, 18:25
Наші основні сили ще не залучені до бойових дій – Сирський в інтерв'ю для The Guardian
Фото Міністерства оборони України
Командувач розповів про загальний перебіг контрнаступу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що основні сили української армії ще не були задіяні у контрнаступі.

Про це командувач розповів в інтерв'ю The Guardian.            

"Всі хочуть досягти великої перемоги миттєво і відразу. Ми теж хочемо цього. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох боків зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод. Хочу сказати, що наші основні сили ще не залучені до бойових дій, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", - каже Сирський.

Командувач додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку досить важко прорвати. Проте він впевнений, що місце для прориву буде знайдено.

Сирський закликав не недооцінювати ворога, оскільки окупанти передбачали і продовжують передбачати найбільш небезпечні напрямки рухів ЗСУ. Вони будують там міцну оборону, яку досить важко пробити. При цьому генерал упевнений, що українські сили знайдуть лазівку і скористаються нею. 

Також генерал розповів, що зараз угрупування російських військ на українській території сягає приблизно 400 000 солдатів.

"Я ніколи не воював проти меншої кількості ворогів, вони завжди перевершували нас чисельністю", - сказав він, додавши, що не став би без потреби піддавати життя українців небезпеці.

війнаконтрнаступСирський

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