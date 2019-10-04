Насіров повторно подав мільйонний позов проти лікаря, що свідчив про симуляцію екс-глави ДФС

Медик не підтвердив діагноз Насірова про інфаркт міокарда і спростував заборону на транспортування підозрюваного

Шевченківський районний суд Києва завтра розгляне позов екс-глави фіскальної служби Романа Насірова до кардіолога Максима Соколова, який встановив, що Насіров симулює захворювання.

"За правду, яка була озвучена в рамках закону, Насіров вимагає від лікаря 1 млн гривень відшкодування. Шевченківський суд Києва вже розглядав цю справу і повністю відмовив у задоволенні позову. Але Насіров подав апеляційну скаргу", - написала Супрун на своїй сторінці в Фейсбуці.

Вона додала, що завтрашнє засідання є фінальним.

"Просимо ЗМІ і громадськість пильно стежити за процесом. Таким чином корупціонери намагаються створити прецедент: залякати лікарів свідчити про фейкові діагнози. Інакше їх улюблений прийом для уникнення правосуддя буде під загрозою. Початок о 9:30. Адреса суду - вул. Солом'янська, 2А", - додала Супрун.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва повністю відмовив колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога Максима Соколова.