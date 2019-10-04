Насіров повторно подав мільйонний позов проти лікаря, що свідчив про симуляцію екс-глави ДФС
"За правду, яка була озвучена в рамках закону, Насіров вимагає від лікаря 1 млн гривень відшкодування. Шевченківський суд Києва вже розглядав цю справу і повністю відмовив у задоволенні позову. Але Насіров подав апеляційну скаргу", - написала Супрун на своїй сторінці в Фейсбуці.
Вона додала, що завтрашнє засідання є фінальним.
"Просимо ЗМІ і громадськість пильно стежити за процесом. Таким чином корупціонери намагаються створити прецедент: залякати лікарів свідчити про фейкові діагнози. Інакше їх улюблений прийом для уникнення правосуддя буде під загрозою. Початок о 9:30. Адреса суду - вул. Солом'янська, 2А", - додала Супрун.
Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва повністю відмовив колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога Максима Соколова.
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