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Наступ ЗСУ у Курській області "відповідає політиці США" – Пентагон

09 серпня 2024, 08:27
Наступ ЗСУ у Курській області
Фото: afp.com
росіяни заявляють, що Україна відправила в рф 1000 військових, використовуючи бронемашини Stryker і танки, а також дрони, системи ППО і засоби РЕБ.

Можливий прорив українських військових в російській Курській області відповідає політиці США, а Україна має право використовувати американську зброю. 

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Вони вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які відбуваються із цього регіону, - що відповідає політиці США про те, де українці можуть використовувати нашу зброю", - сказала Сінгх. 

Речниця додала, що Вашингтон не підтримує атак вглиб рф, але події в Курській області назвала "скоріше перехресним вогнем".

Вона вважає, що США й надалі підтримуватимуть Україну тими засобами, які потрібні Києву.

Крім того, вчора, 8 серпня, ЄС прокоментував події в Курській області: Україна веде законну оборонну війну.

 

війна в УкраїніКурськ

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