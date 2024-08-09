Наступ ЗСУ у Курській області "відповідає політиці США" – Пентагон

росіяни заявляють, що Україна відправила в рф 1000 військових, використовуючи бронемашини Stryker і танки, а також дрони, системи ППО і засоби РЕБ.

Можливий прорив українських військових в російській Курській області відповідає політиці США, а Україна має право використовувати американську зброю.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Вони вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які відбуваються із цього регіону, - що відповідає політиці США про те, де українці можуть використовувати нашу зброю", - сказала Сінгх.

Речниця додала, що Вашингтон не підтримує атак вглиб рф, але події в Курській області назвала "скоріше перехресним вогнем".

Вона вважає, що США й надалі підтримуватимуть Україну тими засобами, які потрібні Києву.

Крім того, вчора, 8 серпня, ЄС прокоментував події в Курській області: Україна веде законну оборонну війну.