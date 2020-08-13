Наступна зустріч у Мінському форматі відбудеться 18 серпня попри протести в Білорусі - Зеленський

Також це буде перша зустріч ТКГ за участі нового очільника української делегації Леоніда Кравчука

Зустріч Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 18 серпня попри протести проти білоруського президента Олександра Лукашенка, що тривають п'ятий день.

Про це повідомляє Офіс президента, зазначає "Громадське".

На зустрічі мають розглянути продовження дотримання режиму "тиші" та взаємне звільнення утримуваних людей.

Зокрема українська сторона вже передала до ОБСЄ новий перелік зі 100 людей на обмін. Тепер Україна чекає, коли бойовики передадуть ОБСЄ свій перелік, щоб визначитися, коли можна проводити обмін.

Також це буде перша зустріч ТКГ за участі нового очільника української делегації Леоніда Кравчука.

В інтерв'ю "Українському радіо" Кравчук розповів, що у разі потреби Мінські перемовини можуть перенести з Білорусі, наприклад, до Швеції.

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