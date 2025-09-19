Наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення "стіни дронів" – Єрмак

Наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення "стіни дронів" уздовж східного кордону для захисту від російських атак.

Він вважає, що до цього проєкту має долучитися і Україна.

"Ми - єдина країна в Європі, яка веде сучасну війну проти росії", – написав він.

За словами Єрмака, із часів Другої світової та Холодної війни принципи ведення бойових дій змінилися, а за останні роки ключову роль відіграють дрони.

Саме тому потрібно змінювати й армії, робити ставку на ШІ, який буде в БПЛА, як в ударних, так і в зенітних.