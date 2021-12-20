CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНасильство чоловіків над своїми дружинами є демонічним виявом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Насильство проти жінок є демонічним - папа Франциск
Кількість жінок, яких б’ють та над якими їх чоловіки здійснюють насильство вдома є дуже високим. Проблема в тому, що для мене це є майже демонічним, оскільки йдеться про зловживання над людиною, яка не може постояти за себе, яка може лише спробувати зупинити удари
Фото: telegraf.com.ua
Як повідомляє Укрінформ, про це заявив папа Франциск, пише Reuters.
“Кількість жінок, яких б’ють та над якими їх чоловіки здійснюють насильство вдома є дуже високим. Проблема в тому, що для мене це є майже демонічним, оскільки йдеться про зловживання над людиною, яка не може постояти за себе, яка може лише спробувати зупинити удари”, - сказав Франциск.
Reuters нагадує, що від початку пандемії COVID-19 майже три роки тому, папа Франциск кілька разів публічно виступав проти домашнього насильства, яке суттєво зросло у багатьох країнах.
“Оприлюднені минулого місяця дані свідчать про майже 90 випадків насильства над жінками в Італії кожного дня, й що 62% із цих випадків були домашнім насильством... Це дуже принизливо”, - переконаний папа.
Як раніше повідомляло агентство, папа Франциск прийняв відставку архієпископа Парижа через стосунки із жінкою.
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20 12 2021 12:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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