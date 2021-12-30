Натхненні рисовим папером вчені розробили плівку, яка витримує 250°C

У порівнянні зі звичайною поліетиленовою плівкою на нафтовій основі ця плівка має чудову термостійкість

Дослідники з Університету науки та технологій Китаю (USTC), натхненні виробничим процесом та структурою рисового паперу, розробили високоефективну прозору складну плівку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Рисовий папір, або китайський папір для живопису, виготовляється з кори та соломи та у процесі виготовлення піддається сотням виробничих процесів. Вивчаючи структуру рисового паперу, дослідники з USTC виявили, що в ній міститься велика кількість нано- та мікроволокон, що наділяє її перевагами високої міцності та гнучкості.

Завдяки цим властивостям після повного складання не утворюються перегини, які можуть пошкодити плівку. Крім того, після згортання вона може повернути свою первинну форму.

У порівнянні зі звичайною поліетиленовою плівкою на нафтовій основі ця плівка має чудову термостійкість, і навіть при температурі 250 градусів Цельсія не відбувається очевидних змін.

Ці механічні, термодинамічні та оптичні характеристики роблять плівку ідеальним матеріалом для виготовлення прецизійних оптичних приладів та гнучких електронних пристроїв.

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