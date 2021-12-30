Натхненні рисовим папером вчені розробили плівку, яка витримує 250°C
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Рисовий папір, або китайський папір для живопису, виготовляється з кори та соломи та у процесі виготовлення піддається сотням виробничих процесів. Вивчаючи структуру рисового паперу, дослідники з USTC виявили, що в ній міститься велика кількість нано- та мікроволокон, що наділяє її перевагами високої міцності та гнучкості.
Завдяки цим властивостям після повного складання не утворюються перегини, які можуть пошкодити плівку. Крім того, після згортання вона може повернути свою первинну форму.
У порівнянні зі звичайною поліетиленовою плівкою на нафтовій основі ця плівка має чудову термостійкість, і навіть при температурі 250 градусів Цельсія не відбувається очевидних змін.
Ці механічні, термодинамічні та оптичні характеристики роблять плівку ідеальним матеріалом для виготовлення прецизійних оптичних приладів та гнучких електронних пристроїв.
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