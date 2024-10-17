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ПОЛІТИКА

НАТО бере до уваги план України, але питання кордонів залишається ключовим – AP

17 жовтня 2024, 16:21
НАТО бере до уваги план України, але питання кордонів залишається ключовим – AP
Наразі в Альянсі зʼясувують, які наступні кроки щодо членства України в НАТО можна зробити.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс "бере до відома" запропонований план перемоги України, утримавшись від конкретних коментарів щодо його змісту. Водночас кордони України мають бути чітко демарковані, перш ніж вона отримає можливість вступити до НАТО. У цьому разі буде зрозуміло, за яких умов діятиме 5-й пункт статуту НАТО про колективну оборону.

Виступаючи на пресконференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Рютте наголосив, що план включає багато політичних та військових аспектів, які потребують детального обговорення з українською стороною, щоб визначити, які кроки можуть бути реалізовані.

Про це пише Associated Press.

"Цей план містить численні питання, що вимагають обговорення з українцями, аби зрозуміти його суть та оцінити, що з нього можна виконати, а що ні", ‒ зазначив Рютте, додавши, що союзники залишаються в тісному контакті з Україною, аби визначити подальші кроки.

Він також підкреслив, що наразі Альянс зосереджений на підтримці України у відновленні контролю над втраченими територіями та зміцненні її позицій для майбутніх мирних переговорів. Рютте відмовився від коментарів щодо деталей плану або того, які саме питання потребують додаткового роз'яснення, зазначивши: "Я не можу надати вам усієї інформації на цей момент".

Що стосується перспективи членства України в НАТО, Рютте підкреслив, що це питання залишається на порядку денному, але конкретних термінів не озвучив. Він запевнив, що Україна одного дня стане частиною Альянсу, проте для цього потрібне чітке розуміння умов та термінів.

Довіра до НАТО ґрунтується на гарантії колективної безпеки, передбаченій статтею 5 Основоположного договору. Стаття гарантує, що у разі нападу на будь-яку країну-члена, решта держав нададуть їй допомогу. Однак, як зазначають дипломати Альянсу, Україна повинна мати чітко демарковані кордони, перш ніж зможе приєднатися до Альянсу, щоб уникнути плутанини щодо того, де саме починає діяти гарантія колективної оборони.

НАТОВолодимир Зеленськийплан перемоги

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