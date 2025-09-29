НАТО готується до жорсткішої протиповітряної оборони через активність російських безпілотників – The Times

Провокації рф відбуваються уже не тільки на сході Європи.

Північноатлантичний альянс готується переглянути правила ведення бойових дій на своєму східному фланзі, аби полегшити збиття російських літаків, які порушують повітряний простір союзників.

Про це заявив один із найвищих командувачів НАТО, повідомляє The Times.

Останніми тижнями сталася серію інцидентів із безпілотниками та винищувачами, які вторгалися до повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії. Крім того, у низці країн, зокрема Данії, Литві, Швеції та Норвегії, спостерігали підозрілу активність безпілотників біля аеропортів та військових баз. У відповідь НАТО посилює пильність у районі Балтійського моря, залучаючи фрегат протиповітряної оборони та додаткові засоби спостереження й розвідки.

На тлі зростання напруженості країни, розташовані на передовій альянсу, закликають до рішучіших дій, зокрема до зниження порогу застосування сили проти повітряних вторгнень. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що настав час перейти від ротаційної місії "повітряного патрулювання" у Балтійських країнах до повноцінної "повітряної оборони".

Перехід до протиповітряної оборони передбачав би не лише розміщення в регіоні більшої кількості систем ППО НАТО, а й застосування рішучіших правил використання зброї. Нині ескадрильї, як правило, лише супроводжують російські літаки за межі повітряного простору союзників, якщо ті не становлять явної військової загрози.

Італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова військового комітету НАТО, підтвердив, що перехід від патрулювання до протиповітряної оборони є "одним із варіантів", але зазначив, що остаточне рішення ухвалювати ще зарано.

"Вторгнення є відносно новими інцидентами, вони все ще розслідуються, і нам необхідно чітко встановити їхню атрибуцію", — пояснив він після засідання комітету в Ризі.

Деякі країни-члени альянсу висловлюють застереження щодо ризику надмірної реакції на провокації росії. Водночас протягом останнього тижня риторика НАТО на адресу кремля стала помітно рішучішою. Після заяви президента США Дональда Трампа про необхідність збивати літаки-порушники генеральний секретар альянсу Марк Рютте підтримав таку позицію, наголосивши, що це буде адекватною відповіддю "якщо це буде необхідно".

Як повідомляється, дипломати з Великої Британії, Франції та Німеччини провели зустріч у москві з російськими посадовцями й дали зрозуміти, що попередження НАТО не є риторичними. Водночас з’являються ознаки того, що деякі з останніх порушень повітряного простору могли бути серйознішими, ніж це визнавалося спочатку.