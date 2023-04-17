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НАТО готується оборонятися на своїх кордонах через звірства росії в Україні – NYT

17 квітня 2023, 18:45
НАТО готується оборонятися на своїх кордонах через звірства росії в Україні – NYT
Джерело: ua.news
НАТО вже розгорнула по батальйону військ у восьми країнах уздовж східного кордону з росією.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну НАТО готується до бойових дій на кордонах Альянсу і знову перетворюється на "військовий союз".

Про це повідомляє газетаThe New York Times.

У матеріалі йдеться про те, що НАТО швидко переходить від політики стримування шляхом відплати до стримування шляхом заборони. Раніше вважалося, що в разі вторгнення росії країни-члени намагатимуться протриматися, доки їм на допомогу не прийдуть союзні сили і не відтіснять окупантів

"Після російських звірств у захоплених українських населених пунктах, зокрема Бучі, Ірпені та Маріуполі, Польща та країни Балтії  не хочуть ризикувати навіть коротким періодом російської окупації", - пише NYT.

Стримування шляхом заборони означає збільшення кількості військ уздовж кордону з росією, більшу інтеграцію військових планів США і союзників, збільшення видатків на оборону, конкретні вимоги до союзників тощо. Північноатлантичний Альянс хоче не лише збільшити боєздатність своїх сил, а й зробити їх  помітнішими для росії, що є ключовим елементом стримування, пише газета.

"Альянс готується збільшити ці сили до бригад, щоб посилити стримування і мати змогу відкинути окупаційні сили на підступах. Крім того, Альянс ставить перед тисячами інших сил завдання у разі війни швидко вирушити на допомогу, розробляє нові плани мобільності та логістики й більш жорсткі вимоги до готовності", — сказано у статті.

NYT зазначає, що під контроль головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі перейде більше військ, і він вперше з часів холодної війни об'єднає військові плани США та союзників. За словами співрозмовника газети серед високопосадовців НАТО, східноєвропейські країни точно знатимуть, що саме Альянс збирається зробити для їхнього захисту.

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