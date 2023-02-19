НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липня – Сунак
В НАТО до липня повинні закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України, щоб на саміті у Вільнюсі союзники могли обговорити їх.
Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в інтерв'ю Bloomberg.
"Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі - гарне місце для його завершення",- наголосив Сунак.
На його думку, переломний момент у війні вже розпочався, тому Україні потрібно більше озброєння, аби отримати перевагу.