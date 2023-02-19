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НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липня – Сунак

19 лютого 2023, 11:22
НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липня – Сунак
Фото: Martyn Weahtley CCHQ / Parsons Media
Британський лідер підтримав бажання України стати членом НАТО. Проте він наголосив, що альянс повинен розробити гарантії безпеки для України.

В НАТО до липня повинні закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України, щоб на саміті у Вільнюсі союзники могли обговорити їх.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в інтерв'ю Bloomberg.

"Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі - гарне місце для його завершення",- наголосив Сунак.

Прем'єр Британії також закликав союзників посилити військову допомогу Україні. Зокрема, надати більше артилерії, далекобійної зброї, танків та систем протиповітряної оборони.

На його думку, переломний момент у війні вже розпочався, тому Україні потрібно більше озброєння, аби отримати перевагу.

 

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