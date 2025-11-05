НАТО має враховувати досвід України, аби протистояти рф у майбутній потенційній війні – шведський командувач

За словами військового, тактика ведення війни в Україні змінюється щотижня.

Союзники по НАТО можуть програти "наступний вирішальний конфлікт в Європі", якщо суттєво не прискорять темпи розвитку систем озброєння.

Про це сказав командувач ВПС Швеції Йонас Вікман під час конференції Defence IQ International Fighter, цитує Breaking Defense.

"Якщо ми не зможемо розвиватися швидшими темпами, якщо не зможемо впроваджувати інновації та вчитися під тиском, як це робить Україна, ми можемо програти майбутню війну з росією", - попередив він.

За словами Вікмана, те, що відбувається в Україні, є "майстер-класом з прискореної адаптації" і чітким знаком того, що "перемагає та сторона, яка навчається найшвидше".

Коли він почав говорити про темпи технологічних змін, які спостерігаються впродовж війни, командувач наголосив: "Тактика еволюціонує щотижня. Майже жодна зброя, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовується так, як було заплановано". Вікман додав, що для того, аби забезпечити "готовність до майбутніх загроз", військово-повітряні сили, промисловість та наукові кола мають налагодити тіснішу співпрацю. "Я не говорю про партнерство в мирний час. ... Я говорю про здатність до військових операцій", - уточнив командувач. За його словами, шведські ВПС інтегрують таку модель в межах впровадження в експлуатацію платформи раннього повітряного попередження та контролю (AEW&C) S 106 GlobalEye виробництва Saab.

Ключовим елементом оперативного планування GlobalEye є "розробницька група", до якої входять представники промисловості, наукових кіл та дослідницьких установ, що працюють у підрозділі GlobalEye шведських ВПС, додав Вікман.

"Промисловість та наукові кола повинні бути інтегровані в нашу організацію в умовах війни, розміщені в одному місці, наділені повноваженнями та підзвітні командиру", - підсумував командувач.