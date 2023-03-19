Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

НАТО може розмістити до 300 тисяч військових на кордоні з росією – Politico

19 березня 2023, 09:14
НАТО може розмістити до 300 тисяч військових на кордоні з росією – Politico
Це має перешкодити росії розширити війну за межі України.

В НАТО заговорили про укріплення своєї східної частини на межі з росією і необхідність направити на лінію кордону близько 300 тисяч військовослужбовців Альянсу. Вони, в разі потреби, зможуть за короткий термін кинутись на допомогу союзникам. Та насамперед цей крок покликаний перешкодити росії розширити свою війну за межі України.

Про це пише Politico. 

Та такі дії потребують від 30 країн-членів НАТО багато координації та багато зусиль, аби вони надали солдатів, місця для тренувань, велику кількість зброї, спорядження та боєприпасів. Тут можуть виникнути складнощі, адже багато країн і так занепокоєнні власними запасами боєприпасів, поповнення яких вимагає часу та коштів. До того ж Україна потребує великої кількості снарядів та зброї від союзників.

Окрім цього, ще у 2014 році лідери країн НАТО зобов'язалися протягом десяти років витрачати на оборону 2% від держбюджету. На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня і де може бути присутнім президент України Володимир Зеленський, лідери мають визначитися з новою метою.

Видання, своєю чергою, прогнозує, де і скільки ешелонів війська НАТО можуть бути розміщені та готові до відправки, якщо буде прийняте рішення про укріплення кордонів з рф:

Перший ешелон може складатися з близько 100 000 солдатів, готових до висування протягом 10 днів. Він може складатися з військових з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви).

Другий ешелон військ підтримуватиме цих солдатів, готових до розгортання з таких країн, як Німеччина, протягом 10-30 днів.

війнаНАТОвійськовікордони

Останні матеріали

Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється