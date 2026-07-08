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НАТО може відмовитися від проведення саміту у 2027 році через побоювання нових конфліктів із Трампом

08 липня 2026, 14:41
НАТО може відмовитися від проведення саміту у 2027 році через побоювання нових конфліктів із Трампом
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Дискусії активізувалися під час саміту НАТО в Анкарі.

У НАТО обговорюють можливість перенесення або скасування саміту Альянсу, який мав відбутися в Албанії у 2027 році. Однією з причин називають небажання загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, дискусії активізувалися під час саміту НАТО в Анкарі. Серед причин також називають прагнення уникнути додаткової уваги до Албанії, яка залишається однією з країн-членів Альянсу з найнижчим рівнем оборонних витрат.

Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне підтвердив, що остаточне рішення ще не ухвалене.

"Саміт відбудеться в Албанії, але чи буде це наступного року чи через рік – це питання, яке зараз обговорюється", – заявив він в ефірі Bloomberg TV.

За даними джерел агентства, під час саміту в Анкарі Трамп заявив, що прибув лише через добрі особисті відносини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Водночас він знову розкритикував НАТО та союзників, поставивши під сумнів значення Альянсу.

Саме регулярні критичні заяви американського президента, як стверджують співрозмовники Bloomberg, стали одним із факторів, які спонукали союзників розглянути можливість відкласти наступний саміт.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступає за збереження щорічного формату зустрічей, вважаючи це важливим для підтримки ролі Альянсу у світовій політиці. Під час саміту він наголошував на суттєвому збільшенні оборонних витрат країн-членів, однак наразі невідомо, чи вплинула ця стратегія на позицію Трампа.

Як зазначає Bloomberg, у підсумковій декларації саміту в Анкарі згадка про місце та дату наступного саміту відсутня.

НАТОДональд ТрампАнкара

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