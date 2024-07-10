НАТО очікує від росіян диверсій і ударів по Україні, приурочених до важливих дат – BBC
10 липня 2024, 09:51
Фото: з вільного доступу
росія економить ракети, накопичуючи їх для масованих ударів.
Окупанти спробують завдати по Україні нових масованих ударів, приурочивши їх до саміту НАТО та інших подій.
Про це заявив високопоставлений представник НАТО в розмові з журналістами на умовах анонімності перед самітом альянсу в США, повідомляє BBC.
"Нам слід очікувати масованих ударів, таких як цей удар 8 липня", - сказав представник НАТО.
Він зазначив, що для цього рф економить ракети, накопичуючи їх для масованих ударів.
Крім того, представник альянсу нагадав, що росія наполегливо намагається проводити в Європі таємні операції: диверсії, підпали, вбивства. Мета цих операцій полягає в тому, щоб підірвати у Європі впевненість у необхідності допомагати Україні.
Також представник НАТО оцінив, що економіка рф може витримати ще три-чотири роки війни проти України. Водночас, за наявними в альянсу даними, кремль намагається знайти нових постачальників зброї та боєприпасів, однак про які країни йдеться, представник НАТО не уточнив.