НАТО очікує від росіян диверсій і ударів по Україні, приурочених до важливих дат – BBC

Окупанти спробують завдати по Україні нових масованих ударів, приурочивши їх до саміту НАТО та інших подій.

"Нам слід очікувати масованих ударів, таких як цей удар 8 липня", - сказав представник НАТО.

Він зазначив, що для цього рф економить ракети, накопичуючи їх для масованих ударів.

Крім того, представник альянсу нагадав, що росія наполегливо намагається проводити в Європі таємні операції: диверсії, підпали, вбивства. Мета цих операцій полягає в тому, щоб підірвати у Європі впевненість у необхідності допомагати Україні.

Також представник НАТО оцінив, що економіка рф може витримати ще три-чотири роки війни проти України. Водночас, за наявними в альянсу даними, кремль намагається знайти нових постачальників зброї та боєприпасів, однак про які країни йдеться, представник НАТО не уточнив.