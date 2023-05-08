Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

НАТО підвищив готовність авіації після інциденту з російським Су-35 у Чорному морі

08 травня 2023, 20:50
НАТО підвищив готовність авіації після інциденту з російським Су-35 у Чорному морі
НАТО зберігає пильність на тлі інциденту.

Північноатлантичний альянс підвищив готовність підрозділів повітряного патрулювання після того, як російський винищувач перехопив польський літак над Чорним морем.

Про це повідомляє  The Jerusalem Post.

"Загони повітряного патрулювання НАТО були приведені у стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex (Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС - ред.) над Чорним морем поблизу Румунії", - заявив чиновник Альянсу.

Він також зазначив, що НАТО зберігає пильність на тлі інциденту.

Як повідомлялося, у п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Інцидент призвів до великої турбулентності польського прикордонного літака. Під час інциденту екіпаж польських прикордонників у складі п'яти осіб тимчасово втратив контроль над літаком і почав втрачати висоту.

ПольщаНАТОлітак

Останні матеріали

Політика
"Патріоти" проти "Кінжалів" чи демократія проти диктатур. Диктатури, як правило, неефективні у війні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 травня 2023, 17:03
Концепція нової росії.
Політика
Концепція нової росії. "Євразійська" зацикленість путіна свідчить про його амбіції за межами України – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 08 травня 2023, 12:53
російського наступу не буде. А Україна продовжить вбивати росіян – Yahoo News
Політика
російського наступу не буде. А Україна продовжить вбивати росіян – Yahoo News
Переклад iPress – 08 травня 2023, 10:04
Успішний контрудар України у Бахмуті. Кадиров пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер відійде – Том Купер
Cуспільство
Успішний контрудар України у Бахмуті. Кадиров пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер відійде – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2023, 20:23
путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила
Політика
путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила "Кінжал", це означає, що можна збивати і оснащені ядерними боєголовками ракети – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2023, 15:47
Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс
Політика
Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 17:02
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Політика
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 13:07
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Політика
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Переклад iPress – 05 травня 2023, 09:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється