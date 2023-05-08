НАТО підвищив готовність авіації після інциденту з російським Су-35 у Чорному морі

НАТО зберігає пильність на тлі інциденту.

Північноатлантичний альянс підвищив готовність підрозділів повітряного патрулювання після того, як російський винищувач перехопив польський літак над Чорним морем.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Загони повітряного патрулювання НАТО були приведені у стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex (Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС - ред.) над Чорним морем поблизу Румунії", - заявив чиновник Альянсу.

Він також зазначив, що НАТО зберігає пильність на тлі інциденту.

Як повідомлялося, у п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Інцидент призвів до великої турбулентності польського прикордонного літака. Під час інциденту екіпаж польських прикордонників у складі п'яти осіб тимчасово втратив контроль над літаком і почав втрачати висоту.