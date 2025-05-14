НАТО працює над новою угодою щодо витрат на оборону через тиск США

Предметом обговорення на цьогорічному саміті НАТО буде Альянс, а не майбутнє України в ньому.

Союзники по НАТО почали працювати над угодою про значне збільшення витрат на оборону, що могло б “пом'якшити” вимогу президента США Дональда Трампа витрачати на військові потреби 5% ВВП.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами дипломатів, напередодні саміту Альянсу в Гаазі серед учасників переговорів є прогрес на шляху до досягнення показника оборонних витрат і пов'язаних з обороною видатків на рівні 5% ВВП до 2032 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в Туреччині в середу і четвер, 14-15 травня.

Угода про оборонні витрати в масштабах, яких вимагає Трамп (наразі жоден з 32 членів НАТО, включаючи й самі США, не досяг цього показника) ознаменувала б найбільше зростання військових видатків західних союзників з часів закінчення холодної війни.

Починаючи зі свого першого терміну в Білому домі, Трамп критикував союзників за нездатність досягти давно встановленої цілі витрат на оборону в 2% ВВП. Згідно з квітневим звітом, вісім з 32 членів Альянсу не досягли показника у 2%.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підштовхує союзників до того, щоб вони погодились на досягнення рівня 3,5% ВВП оборонних витрат протягом наступних семи років, плюс додаткові 1,5%, призначені для ширшого набору витрат, пов'язаних з обороною, розповіли Bloomberg високопоставлені дипломати на умовах анонімності.

Минулого місяця Рютте, виступаючи перед журналістами в США, заявив, що метою саміту в Гаазі - першого саміту НАТО після повернення Трампа в Білий дім, буде перерозподіл витрат у межах Альянсу, враховуючи значну частку США порівняно з європейськими союзниками й Канадою.

Глави МЗС у Туреччині обговорять, які саме витрати будуть зараховані до “1,5% компоненту”, в тому числі в таких сферах, як військова мобільність, товари подвійного призначення і кібербезпека, кажуть дипломати, зазначаючи, що переговори перебувають на початковій стадії. Незрозуміло, чи буде цей сегмент включати наявні витрати, або ж вимагатиме нових зобов'язань.

Пропозиція Рютте передбачає регулярний і суворий механізм перевірки, на відміну від більш м'яких цілей, які зараз ставлять перед собою союзники.

За словами одного високопоставленого європейського дипломата, збільшення витрат в обговорюваний період буде величезним викликом, хоча багато хто зараз вважає ці зусилля необхідними для того, щоб надіслати потужний сигнал росії.

Деякі члени НАТО, в тому числі Італія та Іспанія, лише нещодавно оголосили про досягнення рівня оборонних витрат у 2% ВВП. Очікується, що до саміту цього показника досягнуть уже всі союзники.

Новий базовий показник у 3,5% ВВП ґрунтується на нових амбітних оборонних планах, які розробляє НАТО. Альянс надав урядам країн-членів детальні, суворо засекречені списки озброєнь та інших сил і засобів, які глави оборонних відомств обговорюватимуть у середу, 14 травня, у Брюсселі. Ці списки вже мають широке схвалення у межах НАТО та будуть підписані на зустрічі міністрів оборони у Брюсселі на початку червня. Після цього залишиться формальне ухвалення на саміті 24-25 червня в Гаазі.

За словами європейських дипломатів, очікується, що цьогорічний саміт НАТО буде коротшим, ніж попередні, та зосередиться на питаннях витрат і промислового зростання, а його підсумком стане коротка декларація. Один із дипломатів сказав, що предметом обговорення буде Альянс, а не майбутнє України в ньому. Скептичне ставлення Трампа до вступу України в НАТО наразі зняло це питання зі столу переговорів і продовження зобов'язань Альянсу стосовно виділення $40 мільярдів на підтримку Києва, затверджене минулого року, також не обговорювалося.

Ще одна ініціатива Рютте передбачає перегляд ефективності та внутрішнього управління Альянсу. За словами одного з джерел Bloomberg, ці зміни можуть сподобатися Трампу.

Зустріч глав МЗС країн НАТО відбудеться на тлі дипломатичного поспіху, оскільки адміністрація Трампа намагається якнайшвидше зупинити війну рф проти України. Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися віч-на-віч із російським диктатором владіміром путіним у Стамбулі в четвер. При цьому, ймовірність присутності путіна на зустрічі низька.