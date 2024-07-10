НАТО призначить представника у Києві та створить командування для тренувань бійців ЗСУ
10 липня 2024, 09:09
Україна НАТО
Радник Білого дому з питань безпеки анонсував заходи щодо зміцнення взаємодії між Альянсом та Україною.
У найближчі дні НАТО оголосить про створення нового командування у Німеччині, яке займатиметься підготовкою та озброєнням українських військових.
Про це пише Reuters.
Також Альянс визначить кандидатуру свого постійного представника у Києві.
Про кроки, спрямовані на посилення співпраці військового блоку з Україною, заявив у Вашингтоні на конференції щодо оборонної індустрії радник Білого дому з питань безпеки Джек Салліван.
Салліван пообіцяв, що "перемогу здобуде Україна, бо путін не може нас розділити, не може нас перечекати і не може нас послабити".