НАТО розглядає підвищення оборонних витрат до 3% ВВП для посилення протидії росії

За словами одного з чиновників, пріоритетними завданнями стануть посилення протиповітряної оборони, наступальних систем озброєння та потенціалу ядерного стримування.

НАТО планує встановити нові конкретні цілі щодо того, скільки танків, літаків та інших систем озброєння необхідно зробити країнам-членам. Це може вимагати збільшення оборонних витрат альянсу з 2% до 3% від валового внутрішнього продукту.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами чиновників, які розмовляли на умовах анонімності, оскільки переговори мають закритий характер, відповідно до плану уряди мають виконати вищі вимоги до можливостей, у тому числі з боєприпасів, вже наступного року.

За словами одного з чиновників, пріоритетними завданнями стануть посилення протиповітряної оборони, наступальних систем озброєння та потенціалу ядерного стримування.

Хоча мета полягає у тому, щоб узгодити цілі між міністрами закордонних справ та оборони НАТО до саміту лідерів у Гаазі у червні, цей термін може виявитися складним для дотримання, заявили чиновники. Один чиновник сказав, що міністри оборони розглянуть цю тему на лютневій зустрічі.

Країни НАТО взяли на себе зобов'язання збільшити витрати на протидію загрозі Європі з росією владіміру путіну, а також на тлі вимог нового президента США Дональда Трампа, який підштовхнув членів альянсу взяти на себе велику частку оборонних обов'язків.

Нині Організація Північноатлантичного договору просить союзників витрачати 2% валового внутрішнього продукту оборону. Нові цілі, за можливостями, можуть підвищити цю мету до 3% ВВП, заявили чиновники.

НАТО відмовилася від коментарів, пославшись на зауваження генерального секретаря Марка Рютте, зроблені цього місяця, про те, що 2% "просто недостатньо" для підтримки рівня стримування у довгостроковій перспективі.

Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, який обійняв посаду в жовтні, відкрито заявив про необхідність збільшення витрат альянсу, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку путіна, який вторгся в Україну в 2022 році і наполягає на тому, що перебуває в екзистенційному конфлікті із Заходом.

Рютте також неодноразово наголошував на необхідності додаткових інвестицій у європейську військово-промислову базу альянсу, стверджуючи, що залежність від США є нестійкою. висунув мету в 3%.

"Існують прогалини у можливостях, які нам необхідно заповнити, щоб мати можливість захищати Європу від росії без США, включаючи потреби у військовій мобільності та розвідці",- сказала Арміда ван Рідж, старший науковий співробітник Chatham House.

Минулого тижня новий комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс запропонував спільний механізм запозичення для військових витрат, який буде забезпечений витратами європейських членів НАТО на досягнення мети альянсу. Це частина плану блоку пошуку близько 500 млрд євро на безпеку протягом наступного десятиліття.

"Ми побачили колосальне зростання витрат, і я очікую, що загалом воно продовжиться", - сказала Ольга Олікер, директор з Європи та Центральної Азії у брюссельській Міжнародній кризовій групі. "Те, що куплять ці гроші, залежить від держав-членів".