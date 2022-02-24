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НАТО скликає терміновий саміт

Столтенберг дав зрозуміти, що чекає на тривале протистояння
Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку, щоби ухвалити рішення про подальші дії.
НАТО скликає терміновий саміт Фото: 5 канал

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Європейська правда.

"Ми збираємо віртуальний саміт НАТО на завтра (25 лютого), щоби ухвалити рішення про подальший шлях", - заявив він.

Столтенберг дав зрозуміти, що чекає на тривале протистояння: "Мета Кремля знову встановити сфери впливу - це нова нормальність нашої безпеки".

Він повідомив, що Альянс активував наперед розроблений план захисту, який спрощує пересування військ, у тому числі сил швидкого реагування, до яких входять також понад 100 літаків та 120 кораблів. Столтенберг наголосив на готовності НАТО відбивати атаку у разі, якщо Росія піде далі і нападе на держави під захистом НАТО.  "Немає простору для різночитань - атака на одного з нас, буде атакою на всіх".

Нагадаємо, що 23 лютого уряд ухвалив проєкт указу президента України "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2022 рік" (РНП).

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24 02 2022 14:21
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