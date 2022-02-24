НАТО скликає терміновий саміт

Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку, щоби ухвалити рішення про подальші дії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Європейська правда.

"Ми збираємо віртуальний саміт НАТО на завтра (25 лютого), щоби ухвалити рішення про подальший шлях", - заявив він.

Столтенберг дав зрозуміти, що чекає на тривале протистояння: "Мета Кремля знову встановити сфери впливу - це нова нормальність нашої безпеки".

Він повідомив, що Альянс активував наперед розроблений план захисту, який спрощує пересування військ, у тому числі сил швидкого реагування, до яких входять також понад 100 літаків та 120 кораблів. Столтенберг наголосив на готовності НАТО відбивати атаку у разі, якщо Росія піде далі і нападе на держави під захистом НАТО. "Немає простору для різночитань - атака на одного з нас, буде атакою на всіх".

Нагадаємо, що 23 лютого уряд ухвалив проєкт указу президента України "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2022 рік" (РНП).