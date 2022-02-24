НАТО скликає терміновий саміт
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Європейська правда.
"Ми збираємо віртуальний саміт НАТО на завтра (25 лютого), щоби ухвалити рішення про подальший шлях", - заявив він.
Столтенберг дав зрозуміти, що чекає на тривале протистояння: "Мета Кремля знову встановити сфери впливу - це нова нормальність нашої безпеки".
Він повідомив, що Альянс активував наперед розроблений план захисту, який спрощує пересування військ, у тому числі сил швидкого реагування, до яких входять також понад 100 літаків та 120 кораблів. Столтенберг наголосив на готовності НАТО відбивати атаку у разі, якщо Росія піде далі і нападе на держави під захистом НАТО. "Немає простору для різночитань - атака на одного з нас, буде атакою на всіх".
Нагадаємо, що 23 лютого уряд ухвалив проєкт указу президента України "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2022 рік" (РНП).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україні ввели воєнний стан
- ВІДЕО Байден оголосив про введення санкцій проти Росії
- ФОТО Посольство США "потролило" Путіна за його версію історії України
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі