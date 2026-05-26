НАТО створює нову структуру для швидкого розгортання сил у Балтії в разі війни з росією

Берлін і Гаага досягли угоди про призначення спільного корпусу для оборони Латвії та Естонії.

НАТО створить нову командну структуру для швидкого розгортання сил у Латвії та Естонії на випадок війни з росією.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнані джерела.

Німеччина і Нідерланди досягли угоди про призначення спільного корпусу, що базується у німецькому місті Мюнстер, для оборони Латвії та Естонії. За словами військового посадовця, закріплення окремого корпусу в регіоні дозволить НАТО швидко розгортати велику кількість військ – з огляду на обмежену стратегічну глибину та вразливість Балтики. При повній готовності армійський корпус командує трьома дивізіями – від 40 до 60 тисяч військових.

Наразі сили Альянсу в Литві, Латвії, Естонії та на півночі Польщі перебувають під єдиним командуванням багатонаціонального штабу у польському Щецині. Нова структура усуває ключову перешкоду – брак корпусних спроможностей у сферах далекобійної артилерії, протиповітряної оборони, інженерного та медичного забезпечення. Тепер Німеччина і Нідерланди нарощуватимуть ці сили разом з партнерами.

Зміни відбуваються на тлі зростання відповідальності європейських союзників за власну безпеку – після жорсткої критики з боку президента США Дональда Трампа, який нещодавно звинуватив Європу у недостатній підтримці війни в Ірані та оголосив про виведення 5 тисяч американських солдатів з Німеччини.

Балтійський регіон перебуває в центрі уваги з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. росія дедалі частіше звинувачує країни Балтії та Фінляндію у причетності до атак на свою територію, стверджуючи, що ті нібито надають повітряний простір для прольоту українських безпілотників. Водночас естонська розвідка у квітні заявила, що не має даних про підготовку росією нового фронту проти балтійських держав, хоча й застерегла, що рішення кремля бувають непередбачуваними.