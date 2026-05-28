НАТО відпрацювало сценарій висадки військ рф на найважливіший острів у Балтійському морі

28 травня 2026, 16:53
Під час навчань союзники моделювали різні сценарії російської атаки, зокрема спробу прихованої висадки військ рф із цивільного судна.
НАТО провело навчання на шведському острові Готланд у Балтійському морі, де відпрацьовували сценарій можливого нападу росії та висадки військ рф.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Минулого тижня Швеція завершила перші навчання НАТО на Готланді після вступу країни до Альянсу у 2024 році. Близько 18 000 військовослужбовців з 13 країн тренувалися на запилених рівнинах острова для боротьби з можливим нападом росії. Під час навчань союзники моделювали різні сценарії російської атаки, зокрема спробу прихованої висадки військ рф із цивільного судна одночасно з глушінням зв’язку та ударами безпілотників по системах ППО.
 
"російський напад може стати будь-коли", – повідомив начальник оборони Швеції Міхаель Классон просто під час навчання, поки солдати маневрували між бронетехнікою.
 
Острів Готланд розташований приблизно за 300 кілометрів від російського Калінінграда і вважається одним із найважливіших стратегічних пунктів у Балтійському морі.Заступник директора Шведського агентства оборонних досліджень Ніклас Гранхольм заявив, що контроль над островом фактично означає контроль над значною частиною Балтійського моря. Через своє розташування Готланд отримав неофіційну назву "непотоплюваний авіаносець". Винищувачі, які базуються на острові, можуть за лічені хвилини досягати столиць країн Балтії.
 
У НАТО побоюються, що у разі захоплення острова росія могла б розмістити там системи ППО та фактично блокувати постачання і підкріплення союзників у регіоні.
 
"Якщо НАТО збереже Готланд, це може перекрити москві доступ до Балтійського моря, використовувати ракети більшої дальності для захисту регіону та обстрілювати боєприпаси глибоко всередині росії", – пише Politico.
 
Навчання виявили й серйозну проблему: США скоротили свою участь на тлі невизначеності щодо відданості Вашингтона європейській безпеці за президентство Дональда Трампа. Метою навчань було перевірити багатонаціональну співпрацю. У маневрах взяли участь канадські та данські солдати, фінські винищувачі F-18, британські снайпери, морські піхотинці США та Норвегії, а також голландські гелікоптери Apache. Також під час навчань українські військові продемонстрували ефективність використання безпілотників, швидко умовно знищивши шведський бронетанковий підрозділ.
 
У НАТО заявляють, що після вступу Швеції до Альянсу плани оборони Балтійського регіону були суттєво переглянуті.
