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НАТО вимагає від Британії збільшити витрати на ППО на тлі її слабкості – ЗМІ

05 січня 2025, 15:42
НАТО вимагає від Британії збільшити витрати на ППО на тлі її слабкості – ЗМІ
Велика Британія вразлива до балістичних ракет, оскільки виявлено діри в захисті.

Через побоювання, що англійські міста та військові аванпости можуть бути уражені будь-де протягом 15 років Альянс тисне на Лондон. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Sunday Times.

Члени Північноатлантичного Альянсу вважають недостатнім стан протиповітряної оборони Британії, яка майже не має засобів захисту від балістичних ракет. 

Джерела розповіли, що низка країн НАТО нещодавно висловили розчарування тим, що Британія не робить достатнього внеску в системи оборони для захисту Європи від ракетних атак далекого радіусу дії.

Аудит оборони Британії, який ініціював уряд премʼєра Кіра Стармера, виявив, що країна не має наземних засобів протиповітряної оборони для захисту критично важливої інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет. 

Журналісти додають, що під час Холодної війни Британія готувалась до оборони від ударів ядерними ракетами і тому не надавала пріоритету іншим системам ППО. 

"Причина того, що Британія має дуже слабку протиповітряну оборону, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не думав, що вона нам потрібна", - заявив високопосадовець британського сектора оборони для The Sunday Times .

Також Британія може бути атакована з "будь-якого напрямку", якщо балістична ракета буде випущена з корабля, підводного човна або літака.

"Через 15 років балістична ракета зможе вразити Британію з будь-якої точки світу. Але це дуже дорога проблема, щоб її вирішити", – сказав співрозмовник на умовах анонімності.

Видання додає, що, НАТО в 2025 році у межах своїх рекомендацій державам-членам збільшити витрати на оборону зробить наголос на розвитку систем протиповітряної оборони наземного базування. 

Разом з тим, у британському оборонному секторі вважають, що надмірна увага до ППО в межах колективної оборони Альянсу може призвести до відволікання коштів від більш специфічних потреб країни.

 
НАТОВелика Британія

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