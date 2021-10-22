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НАТО вивчає можливість швидкого розгортання військ у регіоні Чорного моря

"Ми підвищили нашу присутність у Чорному морі, тому що воно має стратегічну важливість для НАТО", - сказав Столтенбрег
Північноатлантичний альянс вивчає можливості швидкого розгортання сил в Чорноморському регіоні, якщо для цього з'явиться потреба.
НАТО вивчає можливість швидкого розгортання військ у регіоні Чорного моря Фото: з вільних джерел

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в четвер на пресконференції в Брюсселі після засідання міністрів оборони країн Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підвищили нашу присутність у Чорному морі, тому що воно має стратегічну важливість для НАТО", - сказав Столтенбрег.

Він наголосив, що незаконна анексія Криму та агресивна поведінка Росії у Чорному морі призвели до того, що Альянс підвищив присутність у регіоні в повітрі, на землі та на морі.

"Ми постійно оцінюємо, що ще ми можемо зробити – частково збільшивши свою присутність але також частково підвищивши нашу можливість швидко розгорнути сили, якщо буде необхідність", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, що Росія призупиняє роботу свого представництва при НАТО

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22 10 2021 10:53
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