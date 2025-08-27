НАТО захистить свої кордони від вторгнення рф за допомогою методу "Тихохода", який зупинив наступ на Київ

Країни Євросоюзу вирішили захиститися від імовірного вторгнення росії, створивши вздовж східних кордонів водний пояс шляхом відновлення боліт.

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ідею створення водної перешкоди навколо Києва запропонував радник командувача Сухопутних військ, автор проєкту "Очі" Олександр Дмітрієв із позивним Тихоход, це допомогло зупинити наступ на столицю, ідеться у статті.

Фото "московських танків, котрі загрузли в багнюці, облетіли весь світ", і три роки по тому цей "акт відчаю надихає країни вздовж східного флангу НАТО розглянути можливість відновлення власних боліт, поєднавши два європейські пріоритети, які дедалі більше конкурують за увагу й фінансування: оборона і клімат", пише видання.

У Європі вважають, що ідея Дмітрієва не лише дасть змогу захистити кордони від потенційного нападу росії, але й допоможе в боротьбі із глобальним потеплінням, адже "торф'яні болота вловлюють вуглекислий газ, котрий нагріває планету, так само добре, як і топлять ворожі танки", повідомили журналісти.

Як зазначають у заяві міністерства оборони Польщі, масштабний проєкт Польщі з укріплення кордону "Східний щит" вартістю €2,3 млрд, запущений торік, "передбачає захист довкілля, зокрема внаслідок формування торфовищ і заліснення прикордонних районів", наголошує ЗМІ.

Міністерства оборони й довкілля Фінляндії восени розпочнуть переговори щодо запуску пілотного проєкту з відновлення боліт, додає медіа.

У міністерстві довкілля Литви заявили, що відновлення водно-болотних угідь, пов'язане з обороною, обговорюють.

Видання наголошує, що більшість торфовищ ЄС зосереджені саме на кордоні НАТО з росією й союзницею кремля – білоруссю. За його інформацією, вони простягаються від фінської Арктики через країни Балтії, повз Сувальський прохід Литви й на схід Польщі.

Рolitico підкреслює, що ця заболочена місцевість є небезпечною пасткою для військових вантажівок і танків. Автори статті зазначили, що, коли армії не можуть перетнути розмоклу відкриту місцевість, вони "змушені переміщуватися в райони, котрі легше захищати, як це зробила росія, коли Дмитрієв і його солдати підірвали дамбу на північ від Києва в лютому 2022 року".