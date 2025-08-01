НАТО зміцнює контроль над морськими шляхами в Арктиці та на Крайній Півночі

Тим самим демонструючи готовність підтримувати стабільність та захищати інтереси союзників у цьому стратегічно важливому регіоні.

Морська оперативна група НАТО наразі перебуває у водах Арктики та Крайньої Півночі, демонструючи відданість Альянсу колективній безпеці у дедалі більш стратегічно важливому регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"В операціях беруть участь кораблі та літаки Постійної морської групи НАТО 1 (SNMG1), які виконують завдання з підтримки морської присутності по всьому регіону", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що операції в Арктиці та на Крайній Півночі відображають незмінну відданість Альянсу миру, стабільності та свободі судноплавства.

Пресслужба зазначає, що зростаюча увага міжнародної спільноти до Арктики пов’язана з таненням морського льоду, що відкриває нові судноплавні шляхи та доступ до природних ресурсів.

Водночас НАТО посилює ситуаційну обізнаність для кращої орієнтації в регіоні та підвищення готовності до непередбачуваних подій.

Зі збільшенням обсягів судноплавства сили Альянсу тісно співпрацюють із регіональними союзниками та партнерами, щоб зберегти безпеку морських шляхів, набувати оперативного досвіду та стримувати потенційну дестабілізуючу діяльність.

"Сім країн Альянсу: Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція та США - мають власні території в межах Полярного кола і відіграють ключову роль у підтримці спільного та інклюзивного підходу НАТО до безпеки в Арктиці", - наголосили в пресслужбі.

SNMG1 це одна з чотирьох постійних морських оперативних груп НАТО, що перебувають під оперативним контролем Об’єднаних морських сил НАТО (MARCOM). Ці групи формують основний морський потенціал Об’єднаних сил реагування НАТО (ARF), посилюючи зв’язок і оперативну сумісність між військово-морськими силами Альянсу.

Об’єднане морське командування (MARCOM) є центральним командуванням усіх морських сил НАТО, а його командувач - головним морським радником Альянсу.