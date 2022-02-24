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Нацбанк має весь ресурс, аби забезпечити фінансові потреби держави

Ухвалена спеціальна постанова НБУ вимагає, що банки забезпечують роботу відділу в безперебійному режимі, якщо немає загрози життя та здоров'я населення
Національний банк і банківська система України мають весь необхідний ресурс, аби забезпечити потреби держави.
Нацбанк має весь ресурс, аби забезпечити фінансові потреби держави Фото: ОП

Про це Президент Володимир Зеленський огляд під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Національний банк має і банківська система України має весь необхідний ресурс, щоб забезпечити потреби держави, усе для захисту держави, для захисту інтересів громадян України", - сказав Зеленський.

Раніше голова правління НБУ Кирило Шевченко та заявив, що Національний банк банківської системи України працює у штатному режимі.

Ухвалена спеціальна постанова НБУ вимагає, що банки забезпечують роботу відділу в безперебійному режимі, якщо немає загрози життя та здоров'я населення; доступ до безпечних скриньок забезпечується в безперебійному режимі. Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень; банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. НБУ збирає бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень на термін до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік. Платежі уряду України діють без обмежень, згідно із законодавством про особливий період.

Водночас постанова також вимагає запровадження з 24 лютого зупинки тимчасових обмежень: приєднання роботи валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами; зафіксовано офіційний курс на 24 лютого 2022 року (29,25 гривень за долар і 33,17 - за євро); обмежено зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій; заборонено видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку та ін.

Нагадаємо, що банківська система працює у звичайному режимі, є обмеження на зняття готівки.

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24 02 2022 16:33
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