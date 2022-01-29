CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНацбанк підвищив прогноз середньорічної ціни на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах та на нафту марки Brent.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк підвищив прогноз цін на газ і нафту у 2022 році
Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у першому кварталі 2022 року, а надалі - на рівні вищому, ніж допандемічний
Фото: oilreview.kiev.ua
Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ.
Так, щодо середньорічної ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах Нацбанк підвищив прогноз на цей рік на 80,2% - із 475,1 доларів за тисячу кубів до 856,3 доларів за тисячу кубів.
А щодо ціни на нафту Brent - на 10,7% (з 67,1 дол до 74,3 дол за барель).
"Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у першому кварталі 2022 року, а надалі - на рівні вищому, ніж допандемічний", - йдеться у звіті.
Водночас НБУ прогнозує зниження ціни на залізну руду (China import Iron Ore Fines 62% FE) - із 169,4 дол за тонну до 111,3 дол за тонну.
Нагадаємо: Національний банк вважає, що утримання енергоносіями високих цін на світових ринках спричиняє потребу перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 01 2022 13:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Києві затримали російського агента, який збирав дані про контррозвідку
- ФОТО У Пентагоні показали, яку зброю США передали Україні
- ВІДЕО У Каліфорнії стрімко розширюється лісова пожежа, яка вже охопила 607 гектарів
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1