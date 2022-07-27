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Національна асамблея Франції схвалила пакет заходів на 20 млрд євро для боротьби з інфляцією

Минулого тижня нижня палата вже схвалила пакет заходів для подолання інфляції, який передбачає підвищення пенсій
Нижня палата французького парламенту схвалила фінансування пакета заходів щодо зниження інфляції у розмірі 20 мільярдів євро та податкових пільг, щоб допомогти домогосподарствам.
Національна асамблея Франції схвалила пакет заходів на 20 млрд євро для боротьби з інфляцією Фото: Економічна правда

Після того, як нижня палата схвалила законопроєкт про додатковий бюджет на 2022 рік, він буде переданий до Сенату, де домінує консервативна партія "Республіканці". Потім він повернеться до нижньої палати для остаточного затвердження.

Минулого тижня нижня палата вже схвалила пакет заходів для подолання інфляції, який передбачає підвищення пенсій, тимчасове обмеження підвищення орендної плати та підвищення зарплати працівникам державного сектора.

Законопроєкт про додатковий бюджет передбачає фінансування збільшення витрат і податкових пільг за рахунок податкових надходжень, які перевищили очікування з початку року. В іншому випадку їх можна було б використати для скорочення дефіциту бюджету.

Законопроєкт, який передбачає дефіцит бюджету державного сектора на рівні 5% ВВП (без змін порівняно з минулим роком), включає державну знижку на автомобільне паливо в розмірі 30 євроцентів за літр. 

Він також скасовує щорічний податок на телебачення.

Законодавці не схвалили поправку, яка б запровадила "суперподаток" для великих нафтових і судноплавних компаній, які отримали вигоду від високих цін на енергоносії та тарифів на доставку.

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27 07 2022 12:03
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