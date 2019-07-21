Національний екзитпол: оголошення результатів станом на 20:00, - НАЖИВО

Результати національного екзитполу станом на 20 годину.

Національний екзитпол вважають найавторитетнішим та одним із найточніших. Для його проведення поєднали зусилля фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, КМІС та "Центр Разумкова".

Ці організації мають досвід проведення 17 екзитполів в Україні, починаючи з 1998 року.

Нагадаємо, що раніше за даними Національного екзит-полу парламентських виборів до Ради проходить п'ять партій: Слуга народу отримала 43,9, За життя — 11,5% Європейська солідарність — 8,9%, Батьківщина — 7,6%, Голос — 6,3%.