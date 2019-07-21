CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРезультати національного екзитполу станом на 20 годину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Національний екзитпол: оголошення результатів станом на 20:00, - НАЖИВО
Національний екзитпол вважають найавторитетнішим та одним із найточніших
Фото: з вільних джерел
Національний екзитпол вважають найавторитетнішим та одним із найточніших. Для його проведення поєднали зусилля фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, КМІС та "Центр Разумкова".
Ці організації мають досвід проведення 17 екзитполів в Україні, починаючи з 1998 року.
Нагадаємо, що раніше за даними Національного екзит-полу парламентських виборів до Ради проходить п'ять партій: Слуга народу отримала 43,9, За життя — 11,5% Європейська солідарність — 8,9%, Батьківщина — 7,6%, Голос — 6,3%.
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